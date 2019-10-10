إثيوبيا تحول قصرا رئاسيا إلى مزار سياحي

تخطط إثيوبيا لتحويل حديقة أحد القصور الرئاسية إلى مزار سياحي، بعد إجراء تعديلات عليه.

وستكون تلك الحديقة مفتوحة للعامة، يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على "فيسبوك"، يوم الاثنين الماضي.

وقالت إن حديقة الوحدة، التي تم سيتم افتتاحها للعامة، تجسد تراث أجيال، وأنه سوف يتم تحويلها لمزار سياحي.

وقال الصحفي المقيم في إثيوبيا، أنور إبراهيم، على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن "التلفزيون الإثيوبي أعلن أنه سيتم اليوم تدشين حديقة الوحدة داخل القصر الرئاسي".

ولفت إلى قول التلفزيون الإثيوبي: "إنه تم تغيير العديد من المواقع فيها، وتحويل أجزاء كبيرة من القصر لمعلم سياحي".