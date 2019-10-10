ظهور بيان للمتهم بالهجوم في مدينة هاله الألمانية

ظهر على شبكة الإنترنت بيان للمتهم بإطلاق النار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية.

أوضح مطلق النار في معبد في مدينة هالي الألمانية دوافعه في "بيان" معاد للسامية نشره قبل الهجوم، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان".

تم نشر الملفات على موقع كولشان. على وجه الخصوص، يقول "البيان" إن مطلق النار اختار عمدا يوم العيد اليهودي يوم الغفران يوم الهجوم. بالإضافة إلى الأطروحات المعادية للسامية والعنصرية للمجرم، تحتوي الوثائق على رابط للبث المباشر لإطلاق النار.

Tatverdächtiger Stephan B. : Anschlag in Halle: Manifest des Attentäters entdeckt. https://t.co/UwFRqgFiW4 — ntv Breaking News (@ntv_EIL) October 10, 2019

تم اكتشاف ملف PDF بواسطة SITE Intelligence Group ، وهي شركة تحليلية أمريكية متخصصة في مراقبة المواقع المتطرفة.

أولاً، التفت الرجل إلى الجمهور ببيان أنه لم تحدث مطلقًا محرقة، وغيره من البيانات المعادية للسامية، وبعد ذلك حاول اختراق الكنيسة، لكنه لم يستطع فعل ذلك. ثم أطلق النار على العشاء التركي. توفي شخصان - امرأة في الكنيسة وزائر المقهى.

A shooting has been reported in Halle,Germany. At least 2 people have been killed and the situation is still active#Germany #Halle pic.twitter.com/qnudZSXqdK — CNW (@ConflictsW) October 9, 2019

وكانت قد أفادت تقارير إعلامية، يوم أمس الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة هاله، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي.

وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرغ التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله.