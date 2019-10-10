انفجار قرب مطار في النمسا وسقوط 9 مصابين

وذكرت الشرطة في تغريدة لها أن الانفجار وقع بمبنى شركة AVE في هورشينغ، أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
Energie AG Gebäude beim Flughafen Linz ist explodiert !!#linz #hörsching #bluedanubeairport #explosion #brand #flughafen #flughafenlinz #energieag #brand #oberoesterreich pic.twitter.com/H1aSXN4gyX— Christian Zeintl (@chriszeintl) October 10, 2019
ووقع الحادث في موقع مخصص للتخلص من القمامة في هورشينغ، وأفادت للشرطة النمساوية، بوقوع تسعة إصابات، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، فيما لا يزال سبب الانفجار غير واضح.
يتبع...
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