فيديو يوثق لحظة إطلاق مسلح بزي عسكري النار على المارة في ألمانيا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، أسفر عن مقتل شخصين أمام معبد يهودي.

وأوضحت الشرطة الألمانية "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

Witness films police shootout with attacker in #Halle pic.twitter.com/dKFwXY2BmA — Ruptly (@Ruptly) October 10, 2019

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة".

يأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب.