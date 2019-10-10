قائد الحرس الثوري الإيراني: أصدقاء أمريكا محبطون ويعلمون أنها لن تدعمهم في أيامهم الصعبة

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سلامي قوله "أينما تستقر قواتنا فإن العدو سينسحب منها بسرعة" واصفا الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية بالضعيفة.
وأشار سلامي، خلال لقائه ممثل ولي الفقيه في محافظة أردبيل (شمال غربي)، إلى "الهزائم الأمريكية المتعددة أمام الثورة الإسلامية في إيران مبينا أن الإدارة الأمريكية اعترفت بأن خيارتها المطروحة على الطاولة إزاء إيران أصبحت ضعيفة".
وصرح قائلا "لقد بلغت قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إلى مستوى بحيث أينما تستقر قواتنا فإن العدو ينسحب منها بسرعة وأن أصدقاء أمريكا أي السعودية وإسرائيل محبطين من أمريكا ويعلمون بأن أمريكا ليست بإمكانها دعمهم في صعاب أيامهم".
ولفت قائد قوات الحرس الثوري إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت عاجزة عن تحويل تكاليفها الاقتصادية والعسكرية الضخمة إلى مصالح سياسية.
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