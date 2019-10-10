قائد الحرس الثوري الإيراني: أصدقاء أمريكا محبطون ويعلمون أنها لن تدعمهم في أيامهم الصعبة

صرح قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن أصدقاء أمريكا أي السعودية وإسرائيل محبطون من أمريكا ويعلمون بأن أمريكا ليس بإمكانها دعمهم في صعاب أيامهم.

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سلامي قوله "أينما تستقر قواتنا فإن العدو سينسحب منها بسرعة" واصفا الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة الأمريكية بالضعيفة.

وأشار سلامي، خلال لقائه ممثل ولي الفقيه في محافظة أردبيل (شمال غربي)، إلى "الهزائم الأمريكية المتعددة أمام الثورة الإسلامية في إيران مبينا أن الإدارة الأمريكية اعترفت بأن خيارتها المطروحة على الطاولة إزاء إيران أصبحت ضعيفة".

وأضاف "لما ننظر إلى الخيارات المطروحة على طاولة الأمريكيين نرى أنه لا يمكن لأمريكا تنفيذ أي منها، أي أن أمريكا اليوم عاجزة في استخدام قوتها، ويمكن القول إن أمريكا ليست لديها تخطيط مفيد لاستخدامها وليس بإمكانها تمهيد الظروف لتوظيف هذه القوة لصالحها.

وصرح قائلا "لقد بلغت قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إلى مستوى بحيث أينما تستقر قواتنا فإن العدو ينسحب منها بسرعة وأن أصدقاء أمريكا أي السعودية وإسرائيل محبطين من أمريكا ويعلمون بأن أمريكا ليست بإمكانها دعمهم في صعاب أيامهم".

ولفت قائد قوات الحرس الثوري إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت عاجزة عن تحويل تكاليفها الاقتصادية والعسكرية الضخمة إلى مصالح سياسية.