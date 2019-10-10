الرئيس الأوكراني: آمل في الاتفاق على موعد انعقاد القمة بصيغة "نورماندي" الأسبوع المقبل

كييف - سبوتنيك. قال زيلينسكي، خلال لقاء صحافي "الاجتماع حول "صيغة النورماندي"، أعتقد أننا سنحصل على الموعد الأسبوع المقبل، ونحن سوف نعرف ذلك، أعني...أعتقد أن الاجتماع سيكون هذا العام، وأعتقد أنه سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني".
هذا وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه لا يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن "الكل ضد هذا"، إلا أن هناك حاجة لمثل هذا اللقاء من أجل تسوية الوضع في دونباس.
يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)