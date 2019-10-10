الخارجية التركية: أنقرة حذرت موسكو قبل يوم من بدء العملية العسكرية شمالي سوريا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده حذرت روسيا قبل يوم من بدء عمليتها العسكرية شمالي سوريا.

أنقرة - سبوتنيك. قال جاويش أوغلو"تحدثنا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل يوم من انطلاق العملية. لقد حذرناهم من كل شيء. ليس لدينا أي اتصال مع النظام (السوري). ولكن هناك اتصال في الميدان على المستوى العسكري والمخابرات... روسيا الاتحادية تعمل كضامن (للتسوية السورية) وإيران كذلك".

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن موقف أنقرة من استحالة إجراء حوار سياسي مع الرئيس السوري بشار الأسد لم يتغير.

وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" و أدعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.

بعد ذلك تم الإعلان عن بداية الجزء البري من العملية. وفقًا لأحدث المعلومات من وزارة الدفاع التركية، بعد بدء عملية "نبع السلام" ضرب الجيش التركي 181 هدفًا للقوات الكردية شمالي سوريا. وتفيد تقارير إعلامية بوقوع خسائر وإصابات بين المدنيين.