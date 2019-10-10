فرنسا تحذر من استغلال "داعش" الأوضاع وتدعو لاجتماع طارئ للتحالف

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، عن ضرورة عقد اجتماع طارئ للتحالف الذي تشكل لقتال تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) لمناقشة هجوم تركيا على الفصائل الكردية شمالي سوريا.

وقال لو دريان لقناة "فرانس 2"، إن على التحالف الدولي، الذي يضم أكثر من 30 دولة، الاجتماع بأسرع ما يمكن لأن(المحظور في روسيا) قد يستغل تغير الأوضاع على الأرض.

وتابع لو دريان قائلا، بحسب ما نقلته "رويترز"

إن التحالف "في حاجة لأن يقول اليوم ما الذي سنفعله وما هي الطريقة التي تريد تركيا أن تمضي بها قدما وكيف نضمن أمن المناطق التي يُحتجز فيها المقاتلون؟ يجب طرح كل الأمور على الطاولة حتى نكون واضحين".

وقال وزير الدفاع التركي، سابقا، أن هدف عملية "نبع السلام" هو إنهاء وجود تنظيمات "داعش" و"بي كا كا" و"ك ج ك" و"ي ب ك" و"ب ي د" في شرق الفرات، وتحقيق الأمن عند حدود تركيا ولمواطنيها، والعمل على إعادة السوريين إلى بلادهم عبر إنشاء ممر للسلام.

وأعلن الرئيس التركي، أمس الأربعاء، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.