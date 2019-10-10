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22:34 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    وكالة: أمريكا وروسيا ترفضان مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة العملية التركية في سوريا

    العالم
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    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (83)
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    رفضت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، مقترحا في مجلس الأمن الدولي لإدانة عملية "نبع السلام" التركية في الشمال السوري، شرق الفرات.

    وجاء رفض الولايات المتحدة وروسيا، المقترح الذي تقدمت به 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

    وأوضحت الوكالة التركية أن الدول الخمس، عقدت جلسة لمناقشة المستجدات شمال شرقي سوريا، وعملية "نبع السلام" التركية شرق الفرات، في اجتماع مغلق.

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
    © AFP 2019 / ADEM ALTAN
    الخارجية التركية: أنقرة حذرت موسكو قبل يوم من بدء العملية العسكرية شمالي سوريا
    وأدانت ألمانيا العملية "بشدة"، واقترحت بعض الدول إدانة مجلس الأمن الدولي لعملية نبع السلام، بحسب مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

    غير أن الولايات المتحدة وروسيا لم توافقا على المقترح، ولم تستخدم كلا البلدين عبارة "إدانة" في تصريحهما بمجلس الأمن الدولي.

    وبعد انتهاء الاجتماع أدلت الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بتصريح للصحفيين، قالت فيه إن بلادها لا تدعم العملية التركية.

    وقالت إن تركيا مسؤولة عن حماية الأقليات في سوريا بمن فيهم المسيحيين والأكراد وعدم وقوع أزمة إنسانية في سوريا.

    وأضافت كرافت أن "تركيا مسؤولة الآن عن عدم هروب أي مقاتل من داعش محتجز، وعدم إعادة نشاطه بأي شكل من الأشكال".

    وبعد الاجتماع، أدلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، ببيان مشترك، أعربت فيه عن "القلق العميق" من العملية العسكرية التركية في سوريا.

    وطالبت تركيا "بإنهاء العملية الأحادية الجانب"، وبينت أن خطة تركيا في إقامة منطقة آمنة في سوريا لتأمين عودة اللاجئين إليها "قد لا تفي بالمعايير الدولية التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

    ​هذا وبدأت تركيا يوم أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

    الموضوع:
    عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا (83)

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, تركيا, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا, مجلس الأمن, روسيا, أمريكا
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