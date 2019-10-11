الدفاع التركية تعلن القضاء على 219 "إرهابيا" منذ بدء العملية العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، القضاء على 219 عضوا لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال سوريا.

أنقرة - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 174 "إرهابي وفقا وزارة الدفاع التركية منذ بدء العملية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: إن "العدد الإجمالي لإرهابي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية الذين تم تحييدهم خلال عملية "نبع السلام" شرق الفرات وصل إلى 219".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".