طائرة "إيل-76" تنجز مهمتها في أمريكا اللاتينية

وأرسلت روسيا هذه الطائرة إلى بوليفيا ضمن مساعي مساعدة هذا البلد الأمريكي اللاتيني على مواجهة الحرائق التي اندلعت في مساحات واسعة من الأراضي البوليفية.

ووصلت الطائرة الروسية إلى بوليفيا في 9 سبتمبر/أيلول. وتمكنت بوليفيا أخيرا من السيطرة على الحرائق، ولذا تعود الطائرة الروسية إلى الوطن.

وقال الطيار سيرغي بيريليغين، رئيس طياري طائرة "إيل-76"، لـ"سبوتنيك"، إنهم ألقوا أكثر من 2.5 ألف طنّ من الماء على مواقع النيران. وقامت الطائرة بثلاث أو أربع طلعات جوية في اليوم، وألقت الماء من ارتفاع 50 مترا فقط.

ويحتاج مَن يقود طائرة المطافئ إلى المهارات المناسبة. فمثلا، يجب أن تتجنب الطائرة الدخول إلى الدخان، وتحافظ على مسافة آمنة بينها وبين النيران.