طهران ترجح تعرض ناقلة النفط "سينوبا" في البحر الأحمر لهجوم صاروخي

رجحت وزارة النفط الإيرانية إصابة ناقلة النفط "سينوبا" في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.

طهران – سبوتنيك. وأفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".

یک نفت‌کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش صبح امروز دچار انفجار در بخش بدنه شده است

دو مخزن اصلی نفت در کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ استhttps://t.co/Pry7cD6FFu — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) October 11, 2019

وأضاف البيان:

تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر.

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".

یک نفت‌کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش صبح امروز دچار انفجار در بخش بدنه شده است

دو مخزن اصلی نفت در کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ استhttps://t.co/Pry7cD6FFu — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) October 11, 2019

يذكر أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.