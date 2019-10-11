حدث تشهده إيران للمرة الأولى في تاريخها

شهدت إيران، أمس الخميس، حدثا يعد الأول من نوعه في تاريخها، ويتعلق بالنساء الإيرانيات.

واعتبر وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، حضور السيدات الإيرانيات مباراة كرة القدم بين منتخبي إيران وكمبوديا في استاد "آزادي" بأنه يوم تاريخي في الكرة الإيرانية، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وأصدر الوزير سلطاني فر بيانا جاء في جانب منه، أنه وفي ليلة رائعة وبحضور رجال وسيدات إيران البواسل تحقق انتصار باهر في طريق التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف الوزير: "إن الحضور المنظم والمفعم بالنشاط والحماس لفتيات وسيدات إيران في استاد "آزادي" لمشاهدة المباراة بين إيران وكمبوديا بكرة القدم مع الحفاظ على منزلة ومكانة سيدات بلادنا، قد سجل يوما تاريخيا في روزنامة الرياضة الإيرانية".

وهنأ وزير الرياضة الإيراني بفوز المنتخب الوطني الإيراني على كمبوديا، موجها الشكر والتقدير لكل مؤسسات البلاد التي ساهمت بحصول هذا الحدث الوطني المتمثل بحضور السيدات مباراة كرة القدم للرجال للمرة الأولى في البلاد.

يذكر أن إيران فازت على كمبوديا في المباراة التي جرت بينهما، أمس الخميس، في استاد "آزادي" بطهران، بحضور أكثر من 6 آلاف متفرج من ضمنهن 4 آلاف من السيدات.

وبذلك ارتفع رصيد إيران إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى المونديال، ويأتي العراق بالمرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، والبحرين بالرصيد نفسه، وبعدهما هونغ كونغ بنقطة واحدة وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا.