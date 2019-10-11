إيران لا تعلم بدقة سبب الانفجار الذي وقع في ناقلتها النفطية

شركة ناقلات النفط: لم يقدم أي طرف المساعدة للناقلة الإيرانية بعد الهجوم عليها

طهران – سبوتنيك. ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط مسعود كرباسيان:"الناقلة توقفت في البحر الأحمر، ولم تكمل الإبحار إلى وجهتها، وسيتم تغيير مسارها لكي تخرج من البحر الأحمر".

وأضاف كرباسيان:

لم يقم أي طرف بتقديم المساعدة لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت للهجوم قبالة السواحل السعودية.

وأكد أن بلاده لا تعلم بدقة سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط الإيرانية قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر.

یک نفت‌کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش صبح امروز دچار انفجار در بخش بدنه شده است

دو مخزن اصلی نفت در کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ استhttps://t.co/Pry7cD6FFu — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) October 11, 2019

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".

وأضاف البيان:

تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر.

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".​

يذكر أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.