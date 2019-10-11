موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن تورط أي طرف في حادثة الناقلة الإيرانية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو تعتبر من السابق لأوانه الحديث عن تورط أي طرف في الانفجار الذي وقع بالناقلة الإيرانية في البحر الأحمر وطهران تحقق في أسباب الحادث.

وقال كابولوف: "التحقيق جار، وليس لدينا أي حقائق وأدلة لنقول من هو المتورط".

وتعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الإيرانية)، صباح اليوم الجمعة، على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هیکل هذه السفينة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".

یک نفت‌کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش صبح امروز دچار انفجار در بخش بدنه شده است

دو مخزن اصلی نفت در کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ استhttps://t.co/Pry7cD6FFu — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) October 11, 2019

وأضاف البيان: "تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".​

يذكر أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.