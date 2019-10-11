بوتين: يحاولون إحراجي بسبب ما قلته عن الليبرالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه ليس لديه أي شيء ضد الليبرالية، مشيرا إلى أن بلدان رابطة الدول المستقلة لها تقاليدها الخاصة وأشكالها الثقافية الراسخة منذ قرون.

عشق أباد - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع لمجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة: "ربما لاحظتم: إنهم يحاولون أن يحرجونني بسبب ما قلته عن الليبرالية. ليس لدي أي شيء ضد الليبرالية، لكن لدينا تقاليدنا الخاصة، وأشكال ثقافية راسخة منذ قرون. لماذا لا ينبغي أن نتمسك بها، لماذا لا ينبغي أن نطورها وندعمها؟ لا توجد أي أسس".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بوتين لا يعارض الفكر الليبرالي بشكل عام ، لكنه لا يوافق الليبراليين، الذين يعتبرون أن موقفهم هو الصحيح الوحيد.

قال بيسكوف أمام طلبة مدرسة الاقتصاد العليا، لم يعارض بوتين الفكر الليبرالي قط، لكنه عارض فرض الفكرة الليبرالية باعتبارها الوحيدة دون بديل.

ويعتقد بيسكوف نفسه أن الليبرالية ستستمر بوجودها، لكنها ستواجه تحولات بسبب عدد من التهديدات لم تكن موجودة من قبل، وأشار: "جزئيًا، خلقت الفكرة الليبرالية فكرة التعددية الثقافية"، مضيفًا أن اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا لم يتكيفوا بشكل تام مع الحياة في أوروبا بعد.

وفي مقابلة مع صحيفة " فاينانشيال تايمز"، عشية قمة مجموعة العشرين، أعلن الزعيم الروسي، أن فكرة الليبرالية قد عفا عليها الزمن. وأشار بوتين إلى أن كل وجهات النظر، بما في ذلك ووجهة نظر أنصار الليبرالية، لها الحق في الوجود، ومن الضروري السماح بوجود أفكار مختلفة، لكن الأمر الرئيسي هو عدم نسيان مصالح السكان الرئيسيين، عندها لن يكون هناك، حسب رأيه، هزات سياسية داخلية.