تركيا: نتوقع تضامنا قويا من حلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديدات

وقال ستولتنبرغ، بحسب وكالة "رويترز"، إن على تركيا ضمان ألا يؤثر على التقدم الذي تم تحقيقه في التصدي لـ"داعش" في سوريا.
وكانت تركيا بدأت، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
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