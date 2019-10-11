تركيا: نتوقع تضامنا قويا من حلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديدات

أبلغ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن أنقرة تتوقع أن يظهر الحلف تضامنه القوي معها في مواجهة التهديدات التي تحدق بأمنها.

وخلال مؤتمر صحفي مع جاويش أوغلو، في إسطنبول، قال ستولتنبرغ إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس خلال عمليتها في سوريا، مضيفا أنه يجب على حلف شمال الأطلسي أن يجد حلا مستداما فيما يتعلق بأسرى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ستولتنبرغ، بحسب وكالة "رويترز"، إن على تركيا ضمان ألا يؤثر على التقدم الذي تم تحقيقه في التصدي لـ"داعش" في سوريا.

وكانت تركيا بدأت، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".