تركيا تكشف عن علاقة "الناتو" بصفقة صواريخ "إس-400" الروسية

بروكسل - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ: "لم يكن لدى تركيا منظومة دفاع صاروخي خاصة بها حتى هذا اليوم. لقد قامت هولندا وإيطاليا وإسبانيا بنشر منظومات باتريوت على أراضينا بطلب منا. إنها منظومات جيدة، لكنها حل مؤقت".
وتابع قائلا: "أنا لا أقول ذلك من باب الانتقاد، الحديث يدور عن تدوير طبيعي، وأنا أشكر حلفاءنا على هذه المساعدة".
وأوضح: "لكن هذا يدل على أن علينا امتلاك منظومة دفاع صاروخي خاصة بنا. لا يجب أن نمد أيدينا إلى الأبد، لذلك قمنا بشراء إس-400".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت سابق، قدرة وسائط الدفاع الجوي الروسية على صد أي عدوان محتمل.
وينطبق ذلك على منظومات "إس-400" أيضا التي تسلمتها تركيا والتي تستطيع كشف أي طائرة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطائرات المقاتلة التي توصف بأنها خفية ومن بينها مقاتلات "إف-35" التي تحلق في سماء تركيا، ليست خفية لوسائط الدفاع الجوي الروسية، وبالأخص منظومة "إس-400".
ولهذا فإن "قلق البنتاغون إزاء احتمال كشف منظومات "إس-400" التركية لمقاتلات إف-35 مبرر"، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
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