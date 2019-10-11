السويد تعتزم بحث فرض عقوبات على تركيا خلال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي

حصلت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، على دعم اللجنة البرلمانية، وسوف تطرح مسألة فرض عقوبات على تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، في لوكسمبورغ.

ستوكهولم- سبوتنيك. وقالت ليندي، في مقابلة مع "سفيريجس راديو": "أنا مسرورة جدا أنني نلت موافقة اللجنة البرلمانية لشؤون الاتحاد الأوروبي لاقترح فرض حظر ضد تركيا على تجارة الأسلحة، كما علينا أن ندرس تدابير تقييدية إضافية محتملة".

وأضافت أن الحديث لا يجري عن اقتراحات معينة بعد، مشيرة إلى أنها فقط ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يدرس الإمكانيات المختلفة في حال استمر الوضع في التدهور".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت تركيا أن هدف العملية هو القضاء على ما أسماه "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.

وهاجم سلاح الجو التركي مدينة رأس العين وعددا من المدن السورية الأخرى على حدود البلدين في نفس اليوم.

بعد ذلك تم الإعلان عن بداية الجزء الأرضي من العملية. ووفقا لأحدث المعلومات من وزارة الدفاع التركية، بعد بدء عملية "نبع السلام" قصف الجيش التركي 181 هدفا للقوات الكردية في شمال سوريا. وتفيد تقارير إعلامية عن وقوع خسائر وإصابات بين المدنيين.