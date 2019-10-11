عمرو موسى يهنئ آبي أحمد بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام

هنأ عضو هيئة حكماء إفريقيا، الأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وكتب موسى في بيان على صحفته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "أهنئ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، كما أهنئ الشعب الإثيوبي الشقيق والقارة كلها....اليوم يتحمل أبي أحمد بمسئوليات إضافية تأتي مع جائزة السلام. السلام في القرن الإفريقي أساسي للأمنين الإفريقي والعربي، كما هو مهم لمصر وإثيوبيا معاً."

ودعا موسي في البيان آبي أحمد إلى العمل مع مصر والسودان وباقي دول القرن والإقليم الإفريقي على إقامة منطقة تضامن وتعاون وسلام وتحقيق الرضاء في الرضاء الإقليمي العام. وقال” لابد لتحقيق هذا الرضاء العام أن يتم التوصل لحل منصف مقبول من الجميع لموضوع سد النهضة واستحقاقات مياة النيل والتنمية المشتركة."

هذا وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

وقالت المتحدثة باسم لجنة نوبل "لجهوده المتميزة من أجل التسوية السلمية في المنطقة"، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثلت باتفاق سلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات، في يوليو/تموز 2018، بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول. ويعد آبي أحمد هو أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو" حكم إثيوبيا منذ بداية حكم الائتلاف الذي بدأ قبل 27 عاما.