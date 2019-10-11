أردوغان يكشف عما تستهدفه عملياته العسكرية في سوريا وشمال العراق

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملياته العسكرية في سوريا وشمال العراق، لا تستهدف أبدا سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذا البلدين.

وقال في كلمة له، اليوم الجمعة: "سنضمن من خلال تطهير شرق الفرات من الإرهاب عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

#عاجل |#أردوغان: سنضمن من خلال تطهير شرق الفرات من الإرهاب عودة اللاجئين السوريين في #تركيا إلى بلادهم#نبع_السلام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 11, 2019

وتابع: "كفاحنا ليس ضد الأكراد وإنما ضد المنظمات الإرهابية".

وقال: "وجودنا في سوريا ليس لتقسيمها وتجزئتها بل لحماية حقوق كل من يعيش فيها".

#عاجل | #أردوغان: وجودنا في #سوريا ليس لتقسيمها و تجزئتها بل لحماية حقوق كل من يعيش فيها#نبع_السلام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 11, 2019

وأكد الرئيس التركي: "بغض النظر عمن يقول أو ما يقال (حول عملية "نبع السلام") فإننا لن نتوقف عن هذه الخطوة التي اتخذناها.

#عاجل | #أردوغان: بغض النظر عمن يقول أو ما يقال (حول عملية "#نبع_السلام") فإننا لن نتوقف عن هذه الخطوة التي اتخذناها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 11, 2019

وأردف: "نرى أن السلام والأمن والرفاهية في هذه المنطقة الضاربة في القدم هي مفتاح للسلام العالمي".

​وكشف الرئيس التركي، عن مقتل نحو 10 مواطنين أتراك في الهجمات على المناطق الحدودية مع سوريا.

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".