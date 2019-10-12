قتيل في اليابان مع اقتراب إعصار قوي وتوصيات بإجلاء مليون... فيديو

لقي شخص واحد حتفه وصدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا في الأربعينات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من، اليوم السبت، في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو. كما أصيب أربعة في تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة إن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

Typhoon Hagibis is already battering Chiba Prefecture where violent gusts have torn roofs of homes and left some residents with injuries.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/CD4NWZjmAg — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

ومن المنتظر أن يصل الاعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في وقت متأخر من اليوم السبت بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه دمر أو خرّب 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

Tide’s coming in and the water’s starting to rise here at Ebisu island near Shimoda in southern Izu #typhoon #Hagibis #Japan pic.twitter.com/2xsiGIgzJm — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 12, 2019

وقالت وزارة الصناعة إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 16 ألف منزل من بينها 7200 منزل في تشيبا التي تضررت بشدة من الإعصار فاكساي قبل شهر.

وأنشأت وزارة الدفاع حسابا جديدا على تويتر لنشر المعلومات عن جهود الإغاثة. وفقا لـ"رويترز".

وأغلقت المتاجر والمصانع أبوابها وتوقفت أنظمة قطارات الأنفاق عن العمل كإجراء احترازي فيما ألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جميع التدريبات والتصفيات التي كانت مقررة اليوم السبت.