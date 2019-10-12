تركيا تعلن سيطرتها على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن سيطرة القوات التركية على إحدى المدن بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أعلنت أنقرة إطلاقها الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات حماية الشعب الكردية السورية.