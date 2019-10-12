صحيفة: ماذا يفعل الأسد؟

ترى صحيفة تركية مستقلة أن مستقبل عملية "نبع السلام" العسكرية التركية يتوقف في جانب كبير منه على ما سيفعله الرئيس السوري بشار الأسد.

وهناك كما ترى صحيفة T24 ثلاثة سيناريوهات أولها هو أن يبدأ الأسد عمليته العسكرية في نفس المنطقة التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني. وهذا يعني تعرض مواقع الفصائل الكردية إلى الهجوم من الشمال والجنوب وهو اختيار يصب في مصلحة أنقرة ودمشق.

السيناريو الثاني هو أن ينتهز الأسد الفرصة ويبدأ عملية عسكرية في إدلب لطرد الإرهابيين من محافظة إدلب، وهو اختيار لا يخدم مصلحة تركيا لأن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" سيحاولون التسلل إلى تركيا.

السيناريو الثالث هو أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ليتحرك الجيش السوري نحو قطع الطريق على الجيش التركي.

ولكيلا يقدم الأسد على خطوات غير مرجوة كما ترى الصحيفة التركية، يجب أن تدخل أنقرة في تعاون مع دمشق.