رجل يطعن المارة في هامبورغ بسكين

هاجم رجل يعاني من اضطرابات نفسية المارة، ليلة الجمعة، بسكين وأصاب ثلاثة منهم بجروح في منطقة الأرداف.

برلين - سبوتنيك. ووفقًا للشرطة، يصل عمق الطعنات إلى ثمانية سنتيمترات، وتم نقل المصابين بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتم اعتقال المجرم البالغ من العمر 23 عاما بعد مهاجمته للشخص الثالث، وحسب البيانات هاجم المعتدي أول ضحية من نفس العمر الساعة 3.22 صباح اليوم السبت.

وبعد ثلاث ساعات عاد إلى مكان الجريمة وطعن شخصا آخر بشكل عشوائي.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الجمعة، أنه تم إخلاء مركز "آرنديل" التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن.