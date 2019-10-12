بوتين: روسيا تطور منظومات هجومية تتغلب على أي منظومة دفاع صاروخية 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن روسيا تعمل على تطوير منظومات هجومية تتغلب على أي نظام دفاع صاروخي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في مقابلة مع قنوات "العربية" و"سكاي نيوز" عربي، وقناة "آر تي" عربي: "سنعمل على تطوير أنظمة هجومية والتي ستتغلب بالتأكيد على أي نظام دفاع صاروخي".

سنقوم بذلك، والآن أصبح ذلك واضحاً بالفعل، لأن أنظمة الدفاع الصاروخية تعمل ضد الصواريخ الباليستية التي تحلق على مسار باليستي، ونحن بالإضافة إلى تحسينها عدة مرات، قمنا أيضاً بصناعة أسلحة أخرى لم يقم بها أي أحد آخر في العالم.

وتابع بوتين:

وتوجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الثاني من مارس/آذار من العام الماضي، برسالة إلى الجمعية الفدرالية الروسية، تحدث فيها عن تصنيع روسيا لمنظومات أسلحة حديثة، رداً على نشر الولايات المتحدة للدرع الصاروخية، وأن حصة التسليح الحديث في ترسانة القوات المسلحة الروسية، ارتفعت بـ 3.7 أضعاف.

كما ذكر الرئيس أن روسيا دخلت مرحلة تصميم جيل جديد من الصواريخ، وعن بدء تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة ذات صاروخ ثقيل عابر للقارات أطلق عليه اسم "سرمات ".

وأعلن بوتين أن سرعة أحدث صاروخ روسي فرط صوتي تتجاوز 20 ماك (ماك- سرعة الصوت التي تعادل 300 متر في الثانية، أي 1224 كيلومترا في الساعة). وهي في مأمن من وسائل الدرع الصاروخي.

يشار إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيزور المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه.