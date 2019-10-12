اعتقال ممثلة أمريكية في مظاهرة "احتجاجات المناخ"... فيديو وصور

اعتقلت الشرطة الأمريكية الممثلة جين فوندا والبالغة من العمر 81 عاما، خلال مشاركتها في مظاهرة ضد تجاهل المسؤولين لظاهرة التغير المناخي في العاصمة واشنطن.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للشرطة الأمريكية وهي تقتاد جين فوندا مكبدة بالأصفاد.

ونشرت على موقعها على الإنترنت: "لم يعد بإمكاني الوقوف والسماح لمسؤولينا المنتخبين بتجاهل، بل والأسوأ من ذلك تشجيع الصناعات التي تدمر كوكبنا من أجل الربح". بحسب صحيفة "ديلي ميل".

.@Janefonda is not messing around: "The number one thing is cutting all funding and permits for new developments for fossil fuel and exports and processing and refining.” 💯 https://t.co/wQwGzYfyaW https://t.co/uMzfdXjxDo — Kelly Trout (@kellyatrout) October 11, 2019

وقالت فوندا أن ما دفعها لفعل ذلك هو الناشطة البيئية الصغيرة السويدية الجنسية، غريتا ثونبرج، حيث إنها تشكل الآن مصدر إلهام لها حيث حصلت على إجازة من برنامجها على قنوات "نتفليكس" وسافرت لواشنطن من أجل التظاهر، وسبق للمثلة الأمريكية.

يشار إلى أن الممثلة الأمريكية كانت من أشد المعارضين "الحرب على فيتنام" والتي أطلق عليها البعض اسم "هانوي جين".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية أوقفت العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ في العالم.

وتأتي مظاهرة نيويورك، في إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها في عموم ​العالم​، طوال الأسبوع الحالي.