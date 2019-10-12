الشرطة تحقق في تقارير عن إطلاق نار في كنيسة بولاية نيوهامبشير الأمريكية

تحقق الشرطة في تقارير عن إطلاق نار في كنيسة في بيلهام بولاية نيوهامبشير، اليوم السبت.

وشوهد عدد من رجال الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف خارج كنيسة نيو إنجلاند في بلدة بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال شرطي إنه يجري التحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار ولكن لم يرد تأكيد بوقوع أي جرحى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار طال ناديا ليليا بولاية نيويورك الأمريكية.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك، أن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار ببروكلين بجادة أوتيكا بكراون هايتس".

ولم تعرف حتى الأن دوافع المهاجم وهويته وتقوم السلطات المحلية بالتحقيقات اللازمة.