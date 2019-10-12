الدفاع التركية تعلن تحييد 459 مقاتلا كرديا منذ انطلاق "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنه منذ انطلاق عملية "نبع السلام" تم تحييد 459 من مقاتلي "حزب العمال الكردستاني.

#عاجل | #الدفاع_التركية تعلن تحييد 459 إرهابياً من "ب ي د/بي كا كا" منذ انطلاق عملية "#نبع_السلام" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 12, 2019

وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بلغ العدد الإجمالي لإرهابي حزب "ب ي د/بي كا كا" الذين تم تحييدهم خلال عملية نبع السلام الجارية في شرق الفرات هو 459".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".