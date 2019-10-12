في منزل أمير إقطاعي... العثور على الفصل المفقود من أول رواية في العالم

عثر على الفصل المفقود من رواية "حكاية غينجي"، وهي أول عمل روائي في العالم على الإطلاق، بقلم امرأة يابانية كتبتها في القرن الحادي عشر.

وعثر على مخطوطة الفصل المفقود في منزل يعود إلى أسرة من نسل أمير إقطاعي سابق في طوكيو.

وكانت الكاتبة، موراساكي شيكيبو، وهي أديبة وشاعرة كانت إحدى الوصيفات أثناء فترة حكم هييآن (كيوتو حالياً)، ويعتبرها النُقاد أول رواية في تاريخ الأدب.

في اليابان، تمّ العثور على الفصل المفقود من رواية "حكاية غينجي"، التي كتبتها امرأة يابانية في القرن الحادي عشر، وتعتبر أول عمل روائي في العالم على الإطلاق. pic.twitter.com/vqzaJf6i1P — Reine Nakad (@reinenakad) October 12, 2019

وتكلم الرواية عن أمير يدعى هيكارو نو غينجي، حيث تم إبعاده من بلاط الإمبراطور قبل أن تُسند إليه لاحقاً مهام إدارية، وبعدها تزوج من امرأة تدعى موراساكي، وهو نفس اسم المؤلفة.

وأكد الخبراء صحة المخطوطة المُكتشفة حديثاً، ويعتقدون أن المخطوطة كتبت بخط الشاعر الياباني فوجيوارا نو تيكا، وفقا لصحيفة "عكاظ" نقلا عن صحيفة "أساهي شيمبون".

وقالت الأستاذة بجامعة كيوتو للعلوم المُتقدمة جونكو ياماموتو، في تصريح لصحيفة «أساهي شيمبون»، إن من الأهمية بمكان إتاحة المخطوط المُكتشف حديثاً والذي حرره تيكا للباحثين.