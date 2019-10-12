بعد ألمانيا... فرنسا تعلن توقيف تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أنها قررت لإيقاف صادرات الأسلحة إلى تركيا، على خلفية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مواقع الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها "في انتظار نهاية هذه العملية، قررت فرنسا تعليق جميع صادرات المواد العسكرية إلى تركيا والتي يمكن استخدامها في العملية العسكرية في سوريا"، وأضافت "يسري مفعول هذا القرار على الفور".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".