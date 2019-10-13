الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني بشمال سوريا يعلن عن سقوط قذائف قرب دور عبادة للسريان

أعلن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني بشمال سوريا سنحاريب برسوم، يوم السبت عن سقوط عدة قذائف قرب دور عبادة للسريان في المنطقة الحدودية، فضلا عن نزوح جماعي من منطقة العمليات العسكرية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال برسوم لوكالة "سبوتنيك": سقطت عدة قذائف قرب دور للعبادة للسريان في المنطقة الحدودية بينما شهدت المنطقة عمليات نزوح جماعية مكثفة وهي تضم مناطق ومدن وقرى الدرباسية، ورأس العين، وتل الأبيض، والقرى المجاورة، وبأعداد كبيرة".

فضلا عن ذلك أشار إلى أن "عدد من الإرهابيين تمكنوا من الهرب من سجن جيركن بالإضافة إلى هروب عدد من عوائلهم من مخيم الهول".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".