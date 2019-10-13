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02:30 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    شوارع خالية في إقليم كشمير وسط إجراءات أمنية مشددة

    الهند تستعد لإعادة خدمات الهواتف المحمولة جزئيا في كشمير

    © REUTERS / DANISH ISMAIL
    العالم
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    الموضوع:
    توتر الوضع بين الهند وباكستان (24)
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    قالت الهند يوم السبت إنها ستعيد جزئيا خدمات الهواتف المحمولة في كشمير يوم الاثنين بعد أكثر من شهرين من قطع الاتصالات في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا قبل إلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

    وقال روهيت كانسال المسؤول الكبير في حكومة ولاية جامو وكشمير "جميع الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا" ستعاد وستعمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب "رويترز". 

    وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي
    © REUTERS / Mohammad Ismail
    وزير خارجية باكستان ينفي تعهد بلاده بعدم استخدام قوتها النووية
    وأضاف في إيجاز صحفي في مدينة سريناجار يوم السبت أن هذا الإجراء سيطبق على جميع مناطق وادي كشمير.

    وفي الخامس من أغسطس/ آب قطعت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطوط الهاتف والإنترنت في جامو وكشمير قبل إلغاء الحقوق الخاصة للولاية منهيا العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب باكستان المجاورة بالسيادة عليها أيضا.

    وقبل إصدار قرار إلغاء الوضع الخاص للولاية قامت السلطات الهندية أيضا بعمليات اعتقال جماعي في كشمير شملت زعماء سياسيين ونشطاء وقامت بإجلاء السائحين وأغرقت المنطقة بالقوات مشيرة إلى هجمات محتملة من جانب جماعات متشددة تساندها باكستان، وهي تأكيدات رفضتها إسلام آباد.

    وحالت القيود على الاتصالات دون حصول السكان على الرعاية الصحية والخدمات وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغائها. وفي أغسطس/ آب وصف خبراء في الأمم المتحدة القيود بأنها "أحد أشكال العقاب الجماعي".

    وتم تخفيف القيود تدريجيا إذ سمحت السلطات بتشغيل الخطوط الأرضية في الشهر الماضي كما رفعت في الأسبوع الماضي تحذيرا للسائحين من السفر إلى المنطقة.

    وبينما استمر قطع الإنترنت، قال كانسال إنه جار تجهيز أكشاك إنترنت بعضها مخصص للسائحين. وقال أيضا إن السلطات رفعت قيود السفر عن "أكثر من 99 في المئة" من الولاية. لكن نقاط التفتيش ما زالت في أماكنها. وتسببت القيود على الاتصالات في صعوبة التغطية الصحفية من المنطقة.

    الموضوع:
    توتر الوضع بين الهند وباكستان (24)

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    الكلمات الدلالية:
    كشمير, الهند
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