إصابة شخصين بإطلاق نار في أمريكا

أعلنت شرطة بلدة بيلهام بولاية نيوهامبشير الأمريكية، إن شخصين أصيبا، يوم السبت، في إطلاق نار أثناء حفل زواج في كنيسة البلدة، لكن الحضور تمكنوا من السيطرة على المهاجم حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

موسكو - سبوتنيك. وهرعت الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف إثر بلاغ بإطلاق النار في كنيسة نيو إنجلاند في بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.

وقالت شرطة بيلهام في بيان إن إطلاق النار "لم يكن حادثا عشوائيا على ما يبدو" دون أن تدلي بتفاصيل، وأضافت أنها لن تكشف الآن عن هويات الضحايا والمشتبه به، وفقا لـ"رويترز".

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تحدد الشرطة مدى إصابتهما.

وأجلت واقعة إطلاق النار مراسم إقامة جنازة القس لويس جارسيا، التي كانت مقررة بهذه الكنيسة ظهر السبت (بالتوقيت المحلي).

وقُتل جارسيا، الذي كان قسا في هذه الكنيسة، في أول أكتوبر/ تشرين الأول، داخل منزل في بلدة لندنديري القريبة.

واتهمت السلطات رجلا، له سجل جنائي في جرائم ذات صلة بالمخدرات، بقتل القس ولا يزال محتجزا.