ترامب للأمريكيين: لا تستمعوا لمن أدخلنا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة 

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، منتقدي قراره سحب قواته من شمال سوريا، واصفا إياهم بالـ"حمقى".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نفس الأشخاص الذين أدخلونا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة، حيث انُفقت 8 مليار دولار وراحت آلاف الأرواح، يقاتلون الآن لإبقائنا هناك".

وأضاف: "لا تستمعوا لهؤلاء الذين لا يملكون حلا. لقد ثبت أنهم حمقى".

The same people that got us into the Middle East Quicksand, 8 Trillion Dollars and many thousands of lives (and millions of lives when you count the other side), are now fighting to keep us there. Don’t listen to people that haven’t got a clue. They have proven to be inept! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات بسبب إعلان إداراته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".