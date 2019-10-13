تدنيس مقابر للكومنويلث البريطاني في إسرائيل(صورة)

وذكرت وكالة "رويترز" أن الحادثة هي الأولى من نوعها حيث تم تدنيس مقابر الجنود البريطانيين المدفونين في تلك المنطقة.
October 13, 2019
وأشارت رويترز أن المقبرة تحتوي حوالي 340 جثة من قوات الكومنويلث البريطاني في إسرائيل ومعظهم سقط في فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت صور أن المخربين قاموا برش 30 شاهد قبر على الأقل بطلاء أحمر كما رسموا الصليب المعقوف على بعض الشواهد ومن بينها نصب تذكاري يعلوه صليب من الحجر.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان على أن ن هذا العمل "جريمة نكراء" وإن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
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