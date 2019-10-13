بالصور... تجمع أمام البيت الأبيض يتهم ترامب بالتخلي عن الأكراد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بقيام احتجاجات وتظاهرات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاحتجاجات أقيمت مقابل البيت الأبيض ردد خلاله المتظاهرون شعارات أهمها "انقذوا ​الأكراد​"، و"ترامب ساعد تركيا كي تقتلنا" بالإضافة إلى حملهم رايات الأحزاب الكردية.

وضمت التظاهرة خارج البيت الأبيض عشرات من الأكراد غير السوريين، كما خرجت كذلك مظاهرات تضامنية مع الأكراد في ألمانيا وفرنسا وغيرها.

Now in front of the White House #KurdishGenocide pic.twitter.com/zWXE8M4rES — Dlshad Othman (@dlshadothman) October 12, 2019

وكان الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ قد أعلن أنه لا يؤيد التوغل التركي في شمال ​سوريا​ لكنه ترك الباب مفتوحا لمهاجمة حلفائه الأكراد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إطلاق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن هدف العملية القضاء على الممر الإرهابي شمال شرقي سوريا.