بوتين: على إيران وإسرائيل العمل معا

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كل من إيران وإسرائيل للعمل مع لإيجاد حلول للخلافات بين البلدين، مؤكدا أن موسكو تعمل على بناء علاقات ثنائية مع الدول بدلا من خلق تحالفات ضد دولة بعينها.

القاهرة - سبوتنيك . وقال بوتين خلال مقابلة مع قنوات "العربية" وسكاي نيوز" و"روسيا اليوم" إن "موسكو تعمل على بناء علاقات ثنائية مع الدول بدلا من خلق تحالفات ضد دولة بعينها"، مضيفا "على إيران وإسرائيل العمل معا لإيجاد حلول لاختلافاتهم وعلى طهران الالتزام بالقانون في تطبيق الاتفاق النووي".

كما أكد الرئيس الروسي أنه ما زال يعتقد أن المحادثات بصيغة 5+1 حول برنامج إيران الصاروخي ما زالت ممكنة.

في السياق، أيضا، قال بوتين إن "السعودية وإيران ليسوا بحاجة إلى وساطة، لكن موسكو قد تلعب دورا إيجابيا في العلاقات بين دول الخليج".