عمران خان يكشف الزعيم الذي طلب منه تحضير حوار بين إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده لا تريد أن تشهد صراعا جديدا في المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه التوسط من أجل تمهيد الأجواء لحوار بين السعودية وإيران.

طهران- سبوتنيك وذكر، خان اليوم الأحد في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "السبب الرئيسي الذي دفعني إلى زيارة إيران هو أن باكستان لا تريد أن تشهد صراعات جديدة في المنطقة".

وأضاف "إيران والسعودية قدمتا الدعم والعون لباكستان، والسبب وراء زيارتنا هو أن لا يكون هناك أي اشتباك بين إيران والسعودية، فنحن نعتقد أن حل المشاكل يكون من خلال الحوار".

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني "الحرب بين السعودية وإيران يمكن أن ترفع أسعار النفط وان تخل باستقرار المنطقة والدول النامية لا تريد أي حرب بين إيران والسعودية وهذه الحرب لن تصب في مصلحة أحد".

كما أكد أن بلاده هي من بدأت الوساطة بين إيران والسعودية، من دون دعوة من أي من الطرفين، وقال "نحن من بدأ الوساطة بين السعودية وإيران ولم يطلب منا أحد"، موضحا "ترامب طلب مني التوسط لتمهيد الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية".

كما أعلن خان أن "باكستان تسعى إلى استضافة إيران والسعودية لإجراء مفاوضات بين البلدين".