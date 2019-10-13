عمران خان يكشف الزعيم الذي طلب منه تحضير حوار بين إيران والسعودية

طهران- سبوتنيك وذكر، خان اليوم الأحد في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "السبب الرئيسي الذي دفعني إلى زيارة إيران هو أن باكستان لا تريد أن تشهد صراعات جديدة في المنطقة".
وتابع رئيس الوزراء الباكستاني "الحرب بين السعودية وإيران يمكن أن ترفع أسعار النفط وان تخل باستقرار المنطقة والدول النامية لا تريد أي حرب بين إيران والسعودية وهذه الحرب لن تصب في مصلحة أحد".
كما أكد أن بلاده هي من بدأت الوساطة بين إيران والسعودية، من دون دعوة من أي من الطرفين، وقال "نحن من بدأ الوساطة بين السعودية وإيران ولم يطلب منا أحد"، موضحا "ترامب طلب مني التوسط لتمهيد الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية".
كما أعلن خان أن "باكستان تسعى إلى استضافة إيران والسعودية لإجراء مفاوضات بين البلدين".
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