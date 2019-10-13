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17:15 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    رؤوفين ريفلين

    ريفلين يناشد بوتين العفو عن شابة إسرائيلية مسجونة في روسيا

    © AFP 2019 / JOHN THYS
    العالم
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    ناشد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نظيره الروسي فلاديمير بوتين العفو عن شابة إسرائيلية تقضي عقوبة السجن في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، بحسب هيئة البث الرسمية.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / AMIR COHEN
    نتنياهو يطلب من بوتين الإفراج عن فتاة متهمة بحيازة مخدرات
    القدس – سبوتنيك. ودعا ريفلين الرئيس بوتين، في برقية بحسب هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، إلى منح العفو للمواطنة الاسرائيلية نعاما يسسخار ليفرج عنها من السجن الروسي، بعد الحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة حيازة الحشيش المُخدر".

    وجاء في البرقية "إني أتوجه إليك بهذا الطلب من منطلق كونك صديقا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل كي تتدخل بصورة شخصية، وأن تنظر إليها من باب الرحمة والشفقة ورأفة بها، أن تمنحها العفو ذلك لأنها هي أخطأت بفعلتها وهي نادمة كل الندم على ما فعلت بعد أن اعترفت بذنبها فهي شابة في مقتبل عمرها وليس لها سوابق جنائية من ذي قبل".

    وأضاف الرئيس الإسرائيلي "لقد تم فرض عقوبة صارمة بحقها ستؤثر عليها بشكل سلبي وعلى حياتها وستكون لذلك آثار هدامة".

    من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "الحكم ثقيل، ويفتقد للنسبية تجاه شابة إسرائيلية لا ماضي جنائيا لها، كانت في رحلة انتقالية مرورا بموسكو، في طريقها إلى إسرائيل".

    وأفادت القناة “13” الإسرائيلية بأن "روسيا ضغطت أكثر من مرّة على إسرائيل لصفقة تبادل مساجين، تشمل الشابة المعتقلة نعاما يسسخار مقابل الإفراج عن هاكر روسي معتقل في إسرائيل، يدعى أليكسي بوركوف، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

    وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية المُكلف بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضية، إنه أوضح لبوتين إن العقوبة ضدّ يسسخار غير متناسبة، وإنه لا توجد إمكانيّة قانونيّة لمنع تسليم بوركوف إلى الولايات المتحدة.

    يذكر أن  محكمة روسيّة قضت، يوم الجمعة الماضي، بسجن مواطنة إسرائيليّة – أميركيّة تدعى نعاما يسسخار بالسجن 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها في مطار موسكو، في نيسان/أبريل الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, إسرائيل
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