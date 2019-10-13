سقوط ضحايا بانهيار فندق ضخم في أمريكا... فيديو وصور

وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين في انهيار فندق "هارد روك" في شارع باسين.
This video captured by a viewer is just scary. The new Hard Rock Hotel collapses. Wow, just incredible. @WWLTV pic.twitter.com/H5mVIxK1WR— Charisse Gibson (@OkayCharisse) October 12, 2019
ويظهر مقطع الفيديو انهيار الطوابق العليا من الفندق وسقوط رافعتين كبيرتين نحو الشارع والمباني المجاورة.
From this pic - it looks like he did escape. He’s still running after it’s hit floor. 🙏 pic.twitter.com/1pfaqIWTts— Justme (@Justme62538629) October 13, 2019
وأفاد عمال الإنقاذ عن أن الفندق كان تحت الإنشاء وأسفر انهياره عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين. بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .
You can see someone running here: pic.twitter.com/4cPjbsDlbk— ᗰEᗰOᖇYᕼOᒪᗪ (@MemoryHold) October 12, 2019
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