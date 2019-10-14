الهدوء قبل العاصفة... سماء بنفسجية تخيف اليابانيين.. بالصور

في الصور، تحولت السماء من اللون الوردي الفاتح إلى اللون الأرجواني الداكن.

يكتب مؤلفو الصور أنهم معجبون بجمال السحب البنفسجية، ويعترفون بأنهم يرون أن هذا "خطر خفي". يلاحظ البعض أن الصور تشبه "مشاهد الأنيمي"، ويسمونها "الهدوء الذي يسبق العاصفة".

The pinkish skies of Japan that was about to get hit by Super Typhoon Hagibis, taken by netizens. This reminds me of some scenes in the anime… it’s so aesthetically beautiful. A danger in disguise, a silence before the storm.



We sincerely pray for everyone’s safety in Japan. 🙏 pic.twitter.com/gzN2Hr0J85 — ʟᴀʟᴀɪɴᴇ 💛 (@yullaineedesu) October 12, 2019

ضرب إعصار قوي اليابان في 12 أكتوبر/تشرين الأول. في طوكيو، وصلت سرعة الرياح إلى 41.5 مترًا في الثانية - وهو ما يكفي لقلب شاحنة وهدم الأشجار وأعمدة خطوط الكهرباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأحد، إن 18 شخصا قتلوا، في حين اعتبر 13 شخصا في عداد المفقودين بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود العاصمة طوكيو بالشلل لفترة وجيزة، متسببا في فيضان أنهار وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل.

This purple sky may be beautiful, but also a harbinger to Japan's worst typhoon in 60 years.#PrayForJapan pic.twitter.com/WtXPqSZJ6n — 💋𝓭𝔂𝓻𝓪 (@_missdyra) October 13, 2019

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 18 شخصا لاقوا حتفهم في مناطق من بينها تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو. وكان من بين القتلى رجل في الستينات عُثر عليه داخل شقة غمرتها المياه في كاواساكي.