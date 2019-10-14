"شكرا يا رفيق"...عضو الكونغرس الأمريكي يتعرض لموجة ساخرة على "تويتر"

تعرض عضو الكونغرس الأمريكي، براين ماست، إلى موجة من السخرية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد نشره لتغريدة خاطئة هنأ بها البحرية الأمريكية.

"غرد" عضو الكونغرس الأمريكي على صفحته الخاصة على "تويتر" بصورة خاطئة، موجها التحية للبحرية الأمريكية في الوقت الذي استخدم فيها صورة الطراد "بطرس الأكبر" الروسي.

وعلّق الصحفي السياسي ديف براون، على التغريدة، ناشرا بأن الصورة تمثل الطراد الروسي "بطرس الأكبر".

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

وبعدها قام عضو الكونغرس باستبدال الصورة بفيديو ترويجي رسمي للبحرية الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع متابعي موقع التواصل الاجتماعي من توجيه السخرية لعضو الكونغرس.

حيث علق صاحب الحساب jodfoster. قائلا " شكرا لك، يا رفيق".

وآخر علق، قائلا: "روسيا فخورة بك".

يذكر بأن طراد "بطرس الأكبر" وضع في الخدمة في عام 1998، وهو مصمم لتدمير حاملات الطائرات، كما أنه مزود بمجموعة من الأسلحة المضادة للسفن ونظام الدفاع الجوي "S-300F Fort".