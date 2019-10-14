أول تعليق من أردوغان على انتشار الجيش السوري على الحدود التركية

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أردوغان يقول ردا على سؤال بشأن انتشار الجيش السوري على الحدود إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في كوباني وإن بوتين أبدى نهجا إيجابيا