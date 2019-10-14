الدفاع التركية تنشر فيديو لاستهداف شاحنة "أسلحة للإرهابيين"...فيديو

نشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير شاحنة تابعة لـ "قسد" في شرق الفرات.

بحسب ما نشرت وزارة الدفاع التركية، العملية التي نفذها سلاح الجو التركي، دمرت شاحنة أثناء تزويدها مقرا بالذخيرة والأسلحة.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرات دون طيار راقبت تحركات الشاحنة قبل أن تنفذ المقاتلات الحربية هجمتها وتقضي على "إرهابيين" كانوا ينوون استهداف المدنيين الأتراك، بحسب وكالة "الأناضول".

Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/zYYnGGYo9D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".