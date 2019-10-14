بالفيديو... ترامب يقلد ملكا عربيا تحدث معه وقت نقل سفارة أمريكا للقدس

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل محادثة هاتفية جمعته بأحد الملوك العرب، وقت إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس.

وقلّد "ترامب" في كلمة أمام مؤيديه، أمس الأحد، وبأسلوب ساخر، أحد الملوك العرب لم يحدد هويته، معلنا تنصله من الرد على عدد من القادة العرب وقت إعلان نقل السفارة قبل عامين.

وقال: "أخبرني الملك أردت أن أتصل بك لأقول لك إننا سنعارض بشدة، فرددت عليه كنت أتمنى لو تحدثت معك قبل الآن.. آسف"، ما أثار ضحك الحاضرين.

Trump imitates Arab King who tried to question his decision in declaring #Jerusalem as Israel's capital pic.twitter.com/oRa1a8FeWw — a21middleeastnews (@a21middleeastn1) October 13, 2019

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، وتبعها بعد ذلك، في الخامس عشر من مايو/ أيار 2018 ، التطبيق الفعلي لنقل السفارة إلى القدس.

وحضر وفد أمريكي رفيع المستوى عملية نقل السفارة إلى القدس، على رأسهم ابنة الرئيس ترامب، إيفانكا، وزوجها، جاريد كوشنر، مستشاره الخاص.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ردود فعل غاضبة بين مواطني الدول العربية.

وتم تنظيم مظاهرات شعبية غاضبة في عدة مدن وعواصم عربية احتجاجا على قرار ترامب بنقل السفارة للقدس.