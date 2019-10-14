إسرائيل تعلن تزودها بطائرة مسيرة جديدة قادرة على تنفيذ مهام معقدة

القدس - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "طائرة (الكوكب) المسيرة دخلت المرحلة العملياتية مؤخرا، حيث تسلمها سرب الطائرات المسيرة في سلاح الجو الذي يقوم بتشغيل نوعين من الطائرات المسيرة أولهما (الهرمس 450)، وثانيهما (الكوكب الحديثة)".

ونقلت الهيئة عن قائد السرب في سلاح الجو الإسرائيلي الكولونيل لام، قوله إن "الطائرات المسيرة الجديدة تمكن سلاح الجو من تنفيذ مهام كانت تعتبر في حكم الخيال في السابق دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل".

وقال الكولونيل لام إن "طائرات السرب باتت تتولى الجزء الأكبر من المهام الملقاة على عاتق سلاح الجو"، مشيرا إلى أن "استخدام الطائرات الحربية أصبح أمراً أكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "حجم طائرة الكوكب الجديدة يبلغ ضعفي حجم طائرة الهرمس وهي قادرة على حمل منظومات أكثر ويتم تسييرها عن بعد من نفس العربة التي تستخدم لتسيير طائرات الهرمس".

وتابع الكولونيل لام، موضحا أن "مهام الطائرات المسيرة يبدأ بجمع المعلومات الاستخباراتية ومرافقة القوات البرية وتوجيه نيران المدفعية بالتعاون مع الطائرات الحربية العادية وهناك مهام أخرى لا يمكن الكشف عنها".

وأضاف أن "مشغلي الطائرات هم ضباط يتدربون على اتخاذ القرارات الفورية، ويجب عليهم أن يتحكموا بالطائرة وكأنهم طيارون يطيرونها من داخل فكرة الطيار. وهناك مشغلان لكل طائرة القائد والطيار الثاني ويتوقع منهما أن يتمتعا بقدرة عالية في التحكم والتشغيل بالرغم من أن العديد من المنظومات في الطائرة تعمل بشكل أوتوماتيكي".

وبحسب الهيئة فإن "تسيير هذه الطائرات يتطلب تدريب المشغلين في دورة تستغرق عاما على الأقل ويأتي معظم مشغلي الطائرات من الطيارين المتدربين في سلاح الجو بعد إمضائهم عاما ونصف العام في دورة الطيارين الجدد".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "النساء يشكلن حوالي نصف أفراد مشغلي الطائرات والفنيين في السرب، حيث يقمن بتنفيذ العديد من المهام المناطة بالسرب".