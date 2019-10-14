إيران: "حصار قطر" غير عادل وما كان ينبغي أن يحدث

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن "حصار قطر غير عادل وما كان ينبغي أن يحدث".

ونوه رئيس مجلس الشوري الإيراني إلى أن خطوات جيدة اتخذت لغاية الآن في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وقطر.

وأشار لاريجاني، خلال لقاء نظيره القطري أحمد آل محمود، على هامش الاجتماع الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد ، إلى ظروف المنطقة، وقال إن "هنالك دولا أخرى من خارج المنطقة تتدخل في شؤون المنطقة وبعض الدول في المنطقة تخلق مشاكل أيضا بما يؤدي إلى إهدار طاقات المسلمين، وبطبيعة الحال فإن الأزمة مازالت قائمة في المنطقة، وقد اتسعت في بعض المجالات لذا يتوجب بذل الجهود لمعالجتها"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى القطري، خلال اللقاء، سياسة بلاده القائمة دوما على الدعوة للحوار، لافتا إلى "الحصار الظالم الذي فرض على بلاده من قبل بعض الدول".

وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى وساطة بلاده في قضية اليمن، معتبرا "الشعب اليمني اليوم بأنه ضحية الحرب".

وكانت قطر وإيران أكدتا، في أغسطس/ آب الماضي، السعي نحو تسهيل حركة التجار ورجال الأعمال بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رؤية إيران لتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، وأشار إلى العلاقات الإيرانية القطرية كنموذج للعلاقات السياسية الإيرانية مع دول المنطقة.

من ناحيته، أكد أمير قطر تمیم بن حمد بن خلیفة آل ثاني، على العلاقات الوثيقة والأخوية بين إيران وجيرانها، والمشاورات القطرية الإيرانية الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية والجهد المشترك التي تبذله طهران والدوحة لحل المشاكل الإقليمية. كما أكد استعداد بلاده لفرض السلام والاستقرار في المنطقة.