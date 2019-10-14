روحاني: طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي إذا تابع الأوروبيون خطواتهم بعدم الالتزام

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستستمر في تقليص تعهداتها بالاتفاق النووي إذا ما تابع الأوروبيون نفس خطواتهم بعدم الالتزام بتعهداتهم وفق الاتفاق النووي.

قال روحاني في مؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، "الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات في الاتفاق النووي هي خطوة جيدة بدأتها إيران، اذا عاد الطرف المقابل فنحن سنعود أيضاً وإذا لا فإننا سنواصل هذه الوتيرة، وسندخل قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع في مجال تخصيب اليورانيوم" وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأشار الرئيس الإيراني "ارتكبت الولايات المتحدة خطأً كبيراً بسبب ضغوط المتطرفين الأمريكيين وضغوط الكيان الصهيوني والسعودية وكلاهما اعترف بأنهما بذلا قصارى جهدهما لتنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واليوم، باستثناء دولتين أو ثلاث دول صغيرة، لا توجد حكومة أو دولة تؤيد الإجراء الأمريكي، والجميع يدينها بشكل ما. الدول الخمس المتبقية تقرر بطريقة ما أن تعوض انسحاب الولايات المتحدة".

وأضاف روحاني أن طهران تجاوزت عاصفة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها" يمكننا اليوم أن نعلن بشكل حاسم أن مؤامرات أمريكا والاستكبار العالمي والصهيونية والرجعية الإقليمية لضرب إيران انتهت، وجميعهم يعترف بأن إيران تجاوزت هذه الظروف المتأزمة أو شبه المتأزمة بقوة ومقاومة وصبر ويقظة".

وحول العلاقات الإيرانية السعودية قال روحاني، إن وضع حد للحرب في اليمن سيحل إحدى العقد في العلاقات الإيرانية السعودية.

وتابع"هناك تواصل بين إيران والإمارات، حيث زار بعض المسؤولين الإماراتيين إيران، والعلاقات الايرانية الإماراتية أفضل من أي وقت مضى، ووتيرة العلاقات آخذة في التحسن".