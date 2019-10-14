كيف ستقوم الصين بتأمين دورة الألعاب العسكرية

ستقوم طائرات دون طيار تم تطويرها في الصين بحماية مواقع الفعاليات الرئيسية بالإضافة لمساكن الرياضيين خلال دورة الألعاب العسكرية المقرر أن تقام بالصين في الفترة من 18 حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول.

تزن الطائرة التابعة للشرطة الصينية نحو 400 كغ ويمكنها القيام بدوريات لمدة 8 ساعات متواصلة، كما أنها قادرة على التحليق بسرعات تتراوح بين 5-15 كم/ ساعة.

وتحتوي كل طائرة على 8 كاميرات وأجهزة استشعار يمكنها الدوران 360 درجة حول نفسها. كما أن نظامها مزود بعدد من الوظائف المفيدة، بما في ذلك تحديد ظروف الطريق، بالإضافة إلى قدرة الطائرة على إجراء مكالمات عن بعد مع الشرطة بالإضافة لخدمات أخرى تضمن سرعة التواصل مع الشرطة الصينية في حال حدوث أي طارئ.

هذا وأعلنت شركة "تشاينا نورث إندستريز غروب كوربوريشن" (NORINCO) للدفاع، في وقت سابق، أنها تبني نظاما دفاعيا حدوديا وساحليا جديدا في جميع أنحاء البلاد باستخدام نظام الملاحة الفضائية الوطني BeiDou أوBDS.

أعلنت الشركة عن ذلك خلال المؤتمر العاشر للملاحة الفضائية، الذي عقد في بكين.